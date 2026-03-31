大相撲の大関・安青錦（22＝安治川部屋）が31日、神戸市で行われた春巡業を離脱した。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「ケガで（東京に）帰りました。体調との相談ですが、途中から参加してもらえると思います」と話した。29日の三重・伊勢神宮から開幕し、4月26日の埼玉県入間市まで1カ月近く続く長丁場。ケガの詳細は「診断書を待ってほしい」としたが、関係者の話では、春場所中に左足を骨折したと見られるという。連