お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が31日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演した。火曜日の名物コーナー「ツイQ 楽ワザ」は、「ときめき！ハピ技」としてリニューアル。これまでナレーターをつとめた声優・日高のり子に加え、山口勝平、梶裕貴、佐倉綾音が週替わりで担当する。初回放送となったこの日は4人が特別にスタジオにそろい、コーヒーを特集したVTRのナレーションを交代で担当した。山口のナ