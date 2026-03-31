石井亮次がＭＣを務めるＣＢＣ・ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、午後１・５５）がＮＨＫを含む関東、関西、名古屋の３地区で２０２５年度（２５年４月〜２６年３月）の平均視聴率トップを獲得したことが３０日、分かった。２０２５年の年間（１月〜１２月）トップに続き、年度でも初めてトップを獲得する快挙となった。ゴゴスマの現場はおおいに盛り上がっているようだ。火曜レギュラーの