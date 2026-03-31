パワーエックスは３１日の取引終了後、約５３億円の大口受注を獲得したと発表した。エネルギー関連事業者から大型定置用蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」及び周辺機器、保守・メンテナンスなどの付帯サービスの注文を受けた。売り上げは２７年１２月期に計上する予定で、今期の連結業績予想に影響はない。なお、ＰｏｗｅｒＸの今期の売上高予想は３８０億円（前期比９６．８％増