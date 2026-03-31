イケア・ジャパンが、20周年を記念してポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのコラボ企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を4月1日より展開することを発表した。 【画像あり】ゲーム内外でイケアとポケモンがコラボコラボ内容一覧 本企画では、『ぽこ あ ポケモン』のゲーム内にクラウド島「IKEA アイランド」が登場する。 ゲーム内の「バーチャルモード」で