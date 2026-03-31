３１日の東京株式市場は朝方に日経平均が大きく下値を試した後、いったん戻りに転じプラス圏に浮上したが、その後は再び売り直された。 大引けの日経平均株価は前営業日比８２２円１３銭安の５万１０６３円７２銭と大幅安で４日続落。プライム市場の売買高概算は２６億４１６０万株、売買代金概算は８兆３６６６億円。値上がり銘柄数は６１３、対して値下がり銘柄数は９０６、変わらずは５６銘柄だった。 きょうの東京