CORTISが、5月4日にリリースする2nd EP『GREENGREEN』のタイトル曲となる「REDRED」に関連する画像を公式SNSにて公開した。 （関連：BE:FIRST、「I Want You Back」がつなぐ新たな縁ENHYPENやCORTIS、大先輩とのコラボも話題に） 公開された画像では、赤い背景の上に金属素材のネームプレートが置かれ、曲名である「REDRED」が刻まれている。 本作は、CORTISが目指すものだけで満たされたEPとなり、