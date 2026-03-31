ＫＤＤＩは３１日の取引終了後、グループ内での架空循環取引に関する特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表した。子会社の広告代理事業に関し、不正取引に関する売り上げと売上原価を取り消すとともに、代理店手数料として外部に流出した金額を損失として計上する。２６年３月期の業績予想について、売上高を従来の見通しから２７００億円減額して６兆６００億円（前期比３．８％増）、最終利益を５００億円減額して