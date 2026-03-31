北中米W杯で史上最多6度目の優勝を狙うブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、本大会メンバー入りを当確させた一人の選手の名前を挙げた。米『ESPN』が伝えている。南米予選5位で22大会連続でのW杯出場を決めたブラジル。本大会ではモロッコ、ハイチ、スコットランドと同居するグループCに組み込まれている。3月の国際親善試合では、27日にフランスと対戦して1-2で敗れ、31日にはクロアチアとの一戦を迎える。クロ