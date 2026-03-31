Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、自身のInstagramを更新。日曜劇場『リブート』で共演した、King & Princeの永瀬廉、主演の鈴木亮平、そして坪井敏雄監督との写真を公開した。 【写真】藤澤涼架×永瀬廉、鈴木亮平らとの2ショット／黒スーツを着た鈴木＆藤澤の2ショット／藤澤×塚地武雅の2ショット ■Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「一生忘れられない」。初の連ドラ＆日曜劇場を振り返る 3月29日に最終回を迎えた『