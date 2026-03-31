ＪＲ留萌線・石狩沼田駅から中継です。石狩沼田駅の駅舎の中からお伝えします。いまたくさんの方が手を振ってくださっているんですけれども、現在この駅舎の中にいる方々は、次の石狩沼田駅発の列車に乗るために並んで待たれているというような状況です。きょうお昼頃から取材をしていまして、地元の方にお話を伺ったところ、こんなに多くの人が集まっているのは見たことがないと、それくらい多くの方で賑わっていました。そして、