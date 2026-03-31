☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【3月】 31日(火)92.37／822円安・5万1500円割れ 30日(月)89.23／1487円安・5万2000円割れ 27日(金)99.10／230円安・5万3500円割れ 26日(木) 100.31 25日(水) 101.58／1497円高・5万3500円台回復 24日(火)95.08／736円高・5万2000円台回復 23日(月)83.62／1857円安・5万2000円割れ 19日(木)92.73／1866円安・5