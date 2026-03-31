クリーマ [東証Ｇ] が3月31日大引け後(16:35)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の9900万円→6600万円(前の期は1億0400万円)に33.3％下方修正し、減益率が4.8％減→36.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7000万円→3700万円(前年同期は8800万円)に47.1％減額し、減益率が20.5％減→58.0％