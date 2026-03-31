「日本一短い本線」として知られるＪＲ留萌線が３月３１日夜、ラストランを迎え、１１６年の歴史に幕をおろします。沿線の駅には地元の住民や鉄道ファンが集まり、別れを惜しんでいます。ＪＲ深川駅と沼田町の石狩沼田駅を結ぶＪＲ留萌線。終着の石狩沼田駅では地元の住民が横断幕を掲げて列車の到着を出迎えました。（呼び込み）「到着記念証にミニうちわはいかがでしょうか」駅前には留萌線のグッズを販売するテントが設置され、