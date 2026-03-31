浜岡原発の安全対策工事で、取引先への数十億円にのぼる未精算が発覚した問題で、中部電力は3月31日、問題を先送りにした経緯を説明しました。浜岡原発の安全対策工事を巡っては、中部電力の社内ルールに沿わない20件の不適切な取引が確認され、数十億円にのぼる取引先への未精算があったことが発覚しています。これまでに、原子力部門の当時の幹部2人が、問題を認識していながら取締役会への報告を怠っていたことが明