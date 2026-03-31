NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。中日は金丸夢斗投手と味谷大誠選手を1軍登録しました。金丸投手はこの日の巨人戦に今季初先発。3月のWBCにも選出された左腕は、10日のチェコ戦で3番手として2回5奪三振無失点の投球。24日の2軍戦では、DeNA相手に5回1失点の内容でした。チームは広島との開幕戦で3連敗を喫しており、勝利に導く投球が期待されます。捕手の味谷選手は、今季初昇格。ここまで2軍戦では7試合で打率.182の成績で