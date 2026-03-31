NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。ヤクルトは小川泰弘投手を1軍登録しました。小川投手は、本拠地開幕戦である広島戦に先発。通算108勝を誇る35歳右腕は、14年目のマウンドに上がります。チームは敵地DeNAで3連勝。開幕4連勝を狙います。また相手の広島も中日に3連勝と好発進。森下暢仁投手が先発予定です。