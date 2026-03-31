プロ野球・阪神は31日の公示で、この日先発予定の才木浩人投手と福島圭音選手を1軍登録しました。才木投手はホーム開幕戦の先発マウンドを託されます。オープン戦の2試合と、ファーム・リーグの1試合に登板。直近の2軍オリックス戦では5回72球を投げ、2奪三振1失点の内容でした。3年連続となる二けた勝利に向け、今季初登板に臨みます。福島選手は、前日に支配下選手契約が発表されたばかり。昨季はウエスタン・リーグで盗塁王に輝