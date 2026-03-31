日本高校野球連盟は３１日、４月３〜５日に開催するＵ−１８日本代表候補選手強化合宿に参加するメンバー４２人と日程を発表した。メンバーはセンバツを制した大阪桐蔭からの２年生左腕、川本晴大投手や吉岡貫介投手（３年）ら４人が選ばれた。準優勝の智弁学園からは杉本真滉投手（３年）、角谷哲人捕手（３年）ら３選手。ほかに横浜の織田翔希投手、沖縄尚学の末吉良丞投手、新垣有絃投手、専大松戸の門倉昂大投手（いずれも