◇出場選手登録【阪神】才木浩人投手（先発要員）、福島圭音外野手（外野強化）【DeNA】デュプランティエ投手（先発要員）【巨人】ウィットリー投手（先発要員）、大勢投手（中継ぎ強化）【中日】金丸夢斗投手（先発要員）、味谷大誠捕手（捕手強化）【広島】森下暢仁投手（先発要員）【ヤクルト】小川泰弘投手（先発要員）【ソフトバンク】大関友久投手（先発要員）【日本ハム】細野晴希投手（先発要員）【オリックス】高島泰都