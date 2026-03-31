阪神大震災の避難所となった小学校の校庭で、救援物資の配給に並ぶ被災者の長い列＝1995年1月、神戸市東灘区【ソウル共同】韓国外務省は31日、1995年の外交文書を公開した。同年1月17日の阪神大震災に関する文書によると、韓国政府は発生直後に医療チーム派遣などの積極的な支援を打診。日本政府は当初「外国の支援が必要な状況ではない」と断ったが、数日後に救援物資の受け入れを表明。韓国から食料や水などが送られた。神戸