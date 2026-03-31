NPBエンタープライズは31日、メキシコで9〜10月に開催される野球の第7回U―15（15歳以下）ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表監督を、巨人、近鉄でプレーした大森剛氏（58）が務めると発表した。大森氏は慶大在学中の88年にソウル五輪に出場して銀メダル。89年ドラフト1位で巨人に入団した。98年にトレードで近鉄に移籍。99年の引退後は巨人でスカウトや編成副本部長などを務めた。24年の前回大会は井端弘和監督がトッ