4月から中東情勢の悪化による値上げが相次ぎ、暮らしに影響が広がりそうです。神奈川県内のスーパーでは、アメリカ産の牛タンが4月1日、3割値上げとなります。このほかハラミやカルビについて、5〜20％の値上げを検討しています。中東情勢悪化で円安が進み、原油高でコストが増えていくことを踏まえたということです。スーパー セルシオ和田町店 部長・鶴田聡さん：今までみたいに勢いよく手を伸ばして買っていただける雰囲気がち