歌手の郷ひろみ（70）が31日、自身のインスタグラムを更新し、「桑田さんになれる加工」で変身した画像を公開した。「明日4月1日21時から『超ホンマでっか！？TV 若返り2大検証SP』に出演するよ」と書き出し、フジテレビの特番「超ホンマでっか！？TV2時間SP」で共演したタレントのMatt、お笑いタレントのキンタロー。に挟まれたショットを投稿。自身は“Matt化”しており、「桑田さんになれる加工をご本人にお願いしたら、