直近50回のデータを紹介します。出現最少は「3」で15回、最多は「9」の24回ですが、全体的に見ると、それほど大きな偏りはありません。このデータから狙うとすれば、1回しか出ていない「一の位の3」、ゾロ目「88」あたりでしょうか。予想の参考にしてみてください。では、出萌名人の予想から。「『2』と『3』を千の位に。ゾロ目は『00』を狙います。ラッキーナンバーは『4』」続いて、達人の遠藤秀さん。「注目数字は、先週