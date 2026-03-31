ブラッドリー・クーパー監督の最新作『これって生きてる？』より、本作制作のきっかけになった実話エピソードシーンの本編映像が解禁された。【動画】実話エピソード！『これって生きてる？』本予告【勝負の夜 編】トップ俳優としてだけでなく監督としても今やハリウッドを背負う存在となったブラッドリー・クーパーが、友人の実話を題材に生み出した本作。2人の子どもにも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。