介護業界に関心を持つ理由として「社会に貢献できる仕事だから」が最多となる一方で、現場では働き続けることへの課題が浮き彫りとなった。株式会社エス・エム・エスが運営する求人サイト「ウェルミージョブ」による調査（２０２６年１月２８日〜２月１日、全国の介護従事者５７０人対象）で、理想と実態の間にあるギャップが明らかになっている。調査によると、介護業界に興味を持ったきっかけの１位は「人や社会の役に立つ仕