女優の入山法子が３１日、都内で４月１日放送開始のテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜・深夜０時３０分）の会見に出席した。人生で初めて彼氏ができたが、その彼氏が既婚者であったことが判明。だが彼氏の妻から不倫を認められ、公認不倫を続ける奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。夫に不倫される女性を演じる入山は「とにかく謎な人物」と分析。「謎に見える部分を謎に演じたら、ただミ