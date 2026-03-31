元櫻坂４６で女優の菅井友香が３１日、都内で行われた４月１日放送開始のテレビ東京系連続ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（入山法子とダブル主演、水曜・深夜０時３０分）の記者会見に出席した。人生で初めて彼氏ができたが、その彼氏が既婚者と判明。その妻からは不倫を認められ、公認不倫を続ける奇妙な三角関係を描いた不倫ラブサスペンスだ。菅井は、不倫に巻き込まれた女性を演じる上で「真面目でしっかりし