◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人は３１日から敵地バンテリンドームで中日との３連戦に臨む。試合前練習では、フリー打撃中に浦田俊輔内野手と増田陸内野手が二塁で守備練習。盗塁の際の二塁ベースの入り方などを繰り返し練習した。川相ディフェンスチーフコーチが、打撃ケージ横、一塁ベンチ寄りから二塁ベースに向かってノックバットでノック。その球を、捕手の送球に見立てて、浦田と増