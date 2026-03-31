植田真梨恵とピアニスト西村広文によるツアー＜LIVE OF LAZWARD PIANO -蘇りの呪文-＞のファイナル公演が3月28日、東京三越劇場で開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。ツアー＜LIFE OF LAZWARD PIANO-蘇りの呪文-＞は全国11会場全16公演で行われたもの。そのファイナルとなった三越劇場は、1927年に東京・日本橋三越本店に誕生し、来年100周年を迎える歴史ある劇場だ。歴史の染み込んだ重厚な雰囲気漂うステ