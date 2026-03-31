第14回 BFA U18アジア野球選手権野球日本代表「侍ジャパン」は31日、9月に台湾・台北市で開催予定の「第14回 BFA U18アジア野球選手権」に出場するU-18日本代表の候補選手強化合宿の参加メンバーを発表した。同日に第98回選抜高校野球（甲子園）を制した大阪桐蔭の川本晴大投手（2年）や、準優勝・智弁学園の杉本真滉投手（3年）らが名を連ねた。大阪桐蔭が智弁学園を7-3で制したセンバツ決勝の幕切れから約1時間。侍ジャパン