◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神才木浩人投手、福島圭音外野手▽ＤｅＮＡデュプランティエ投手▽巨人大勢投手、ウィットリー投手▽中日金丸夢斗投手、味谷大誠捕手▽広島森下暢仁投手▽ヤクルト小川泰弘投手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク大関友久投手▽オリックス高島泰都投手▽楽天前田健太投手▽西武隅田知一郎投手【出場選手