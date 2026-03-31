女優で、BS―TBSの人気番組「町中華で飲ろうぜ」に出演中の清田みくり(23)が31日、自身のインスタグラムを更新し、あらためて同日で芸能界を引退することを報告した。清田は同月2日にSNSで、同月末で芸能活動を終了することを明らかにしていた。 【写真】これが芸能界ラストショット笑顔がおだやか 31日のインスタには森の中で優しい笑顔を見せるショットを掲載。「改めまして3月末で芸能活動を終了させていただく