四国こどもとおとなの医療センター香川県善通寺市 勤務先の香川県善通寺市の病院で患者を盗撮したなどとして逮捕された産婦人科医が31日、懲戒解雇処分を受けました。 懲戒解雇処分を受けたのは、善通寺市の「四国こどもとおとなの医療センター」の産科医長（44）です。 産科医長は2026年1月、女性患者を診察中、下半身を動画撮影した疑いと、2月に沖縄県那覇市で女子高校生の下着を盗撮しようとした疑い