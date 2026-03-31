記事ポイントBCP強化とサプライチェーン多元化を目的に、タイ・チョンブリ県のピントン3工業団地に第3のグローバル生産拠点を設立2026年3月20日に開所式を執り行い、タイ政府関係者を含む多くの来賓が出席タイ最大の貿易港・レムチャバン港に近接し、輸送コスト削減と東南アジア・インド・中東市場への戦略展開を推進 常温亜鉛めっき「ローバル」を製造・販売するローバルが、タイ・チョンブリ県のピントン3工業団地に新たな