中東戦争が長期化する中でも韓国勢の「K造船」受注リレーが続いている。31日、造船業界によると、韓国造船3社は戦争が続いた3月の1カ月間、液化天然ガス（LNG）運搬線の受注実績を伸ばした。サムスン重工業は最近、1兆1480億ウォン（約1196億円）規模のLNG運搬船3隻の受注契約を締結した。ハンファオーシャンもLNG運搬船2隻、超大型原油運搬船（VLCC）3隻を1兆3450億ウォンで受注したと発表した。これに先立ち、HD韓国造船海洋も3