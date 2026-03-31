記事ポイント柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー（5,000円〜）が2026年5月15日より登場アジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修の本格ジェラートも提供パフェ2種・ジェラート2種など爽やかな初夏スイーツが多彩に揃う リーベルホテル大阪の「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日（金）から「Citrus & Melon Fair」が開催されます。柑橘とメロンを主役に、アフタヌーンティー・パフェ・ジェラ