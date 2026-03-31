記事ポイントAI.netとSINEXCELが戦略的パートナーシップを締結し、「ラブバッテリー」にCATL×SINEXCELの世界最強コンポーネントを統合SINEXCELの日本市場6年・約50件の導入実績により、日本の系統連系要件に完全適合2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立で、24時間365日の国内保守・管理体制を確立 AI.netは、世界累計17GWの実績を持つPCSメーカーSINEXCELと日本市場における戦略的パートナーシップ協定を締結し、系統用蓄電所ソ