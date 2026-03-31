記事ポイントリーベルホテル大阪のCafe & Bar LIBERで2026年5月15日から7月16日まで「Citrus & Melon Fair」を開催柑橘とメロンを主役にしたアフタヌーンティー・パフェ・ジェラートなど初夏の爽やかな季節メニューが揃うアジア初のジェラート世界チャンピオン・柴野兄弟監修による本格ジェラートも登場 リーベルホテル大阪の「Cafe & Bar LIBER」では、2026年5月15日から7月16日まで「Citrus & Melon Fair」