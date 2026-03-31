記事ポイント2026年4月24〜26日、目黒で”ハレの日”をテーマにした計50ブランドが集結するマルシェ型体験イベント開催衣装試着・プロヘアアレンジ・フラワーワークショップなど、見て触れて体験できるコンテンツが充実無料フォトブース3箇所を含む撮影体験で、当日の特別な瞬間をその場でプリントアウトして持ち帰れる 2026年4月24日（金）から26日（日）の3日間、東京・目黒のstudio EASEにて「Marche for wedding - Life M