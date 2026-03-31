読売テレビは31日、夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金後3：50※関西ローカル）について2025年度の個人視聴率と世帯視聴率でOA同時間帯1位を獲得したと発表した。【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣2025年度の個人視聴率が3.2％、世帯視聴率6.1％（ビデオリサーチ調べ関西地区）だった。同番組は今年3月23日にリニューアル。中谷しのぶアナウンサーに加え、足