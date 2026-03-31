フィギュアスケート女子で初の世界選手権を9位で終えた17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が31日、欧州から羽田空港に帰国した。2月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得するなど一気に突き抜けたシーズンが終わり「自分を大きく変えるようなシーズンを走り抜けた。夢だった五輪でメダルを獲る一つの夢が叶った」と振り返り「頑張ってきたことが結果となった。人生が変わったような瞬間を過ごせている」と実感を込めた。