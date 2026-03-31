テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。人気芸人を「いじりどころがない」と指摘する場面があった。この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークをくり広げた。芸歴22年でありながら、佐久間氏との絡みは「数えるばかり」しかないという藤森。「『トークサバイバー』も『罵倒村』もよだれ垂