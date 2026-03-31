第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会での日本人選手らの活躍を振り返る「ミラノ・コルティナ２０２６報道写真展」（東京写真記者協会主催）が３１日、東京・銀座のキヤノンギャラリー銀座で始まった。４月１１日まで。フィギュアスケート・ペアを制した三浦璃来（りく）選手、木原龍一選手組の演技や、スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手が大技を決める場面など３６点を展示している。