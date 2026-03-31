岡山県津山市の斎場でエアコンの室外機や仏具などが盗難被害に遭い、警察が窃盗事件として捜査しています。 【写真を見る】盗難被害に遭った斎場の室内（津山市提供） エアコンや仏具などが盗難被害に 津山市によりますと、今月（3月）28日午前8時ごろ、津山市加茂町の「津山市加茂町斎場」で職員が施設の室外機が無くなっていることに気が付き、警察に通報しました。 職員が確認したところ、通用口の窓ガラスが割られていて、