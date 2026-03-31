警察はきょう、去年10月に米沢市内の駐車場で車から現金を盗んだ疑いで、住所不定の男を逮捕しました。男は今月、別の事件で逮捕されていて、その後の捜査で今回の容疑が浮上しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が愛媛県松山市で、住所不定・無職の51歳の男です。 警察の調べによりますと、男は去年10月12日の夕方から翌13日の夕方までの間、米沢市本町三丁目のアパート駐車場で、40代の男性が所有する軽乗用車の