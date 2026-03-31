チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャが古巣バルセロナへの思いを口にした。30日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が同選手のコメントを伝えている。現在27歳のククレジャは、バルセロナの下部組織出身で2017年10月にトップチームデビューを果たした。しかし、トップチーム定着とならず、エイバルやヘタフェを経て、2021年夏にブライトンに加入。さらにその翌年には、チェルシーへの完全移籍を果