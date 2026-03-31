現地３月31日にロンドンのウェンブリーで開催される国際親善試合で、森保ジャパンはイングランド代表と相まみえる。今夏の北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、非常に重要なテストマッチだ。注目の戦いを前に、イギリスの有力紙『The Guardian』が「W杯を控え、本物の実力を証明すべくウェンブリーへ向かう日本代表」と題した特集記事を掲載。2002年の日韓W杯で４強入りした韓国代表が同大会を前に、今日の日本代表と同じく