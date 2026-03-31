日本代表は31日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表に臨む。FIFAワールドカップ2026開幕まで約2カ月半に迫るなか、聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われる一戦を前に、イギリスメディア『BBC』が「注目すべき日本代表選手」と題して5名のプレーヤーを紹介した。まず一人目は、ブライトンに所属するMF三笘薫。『BBC』は同選手に対して、「プレミアリーグのファンにはお馴染みの名前」と称しつつ、プレミアリ